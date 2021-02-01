В Госдуму внесли законопроект о запрете звуковой рекламы на улицах

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете звуковой рекламы товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других звуковоспроизводящих устройств на улицах. Соответствующий проект опубликован в электронной базе нижней палаты.

Изменения предлагается внести в ст. 5 федерального закона «О рекламе».

«Согласно ст. 20 указанного федерального закона, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств. Что касается звуковой рекламы товаров и услуг на улицах населённых пунктов, то прямого запрета на такую рекламу в федеральном законе «О рекламе» не имеется», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что звуковая реклама товаров и услуг, которая распространяется на улицах с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств, крайне негативно влияет на здоровье и качество жизни россиян.

Ранее в Минсельхозе предложили разрешить рекламу тотализаторов в спортивных СМИ. Ведомство намерено подготовить соответствующий законопроект к марту и в случае одобрения кабмином внести в Госдуму в декабре.