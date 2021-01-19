В России предложили разрешить рекламу тотализаторов в спортивных СМИ

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В Минсельхозе предложили разрешить рекламу тотализаторов в спортивных СМИ. Ведомство намерено подготовить соответствующий законопроект к марту и в случае одобрения кабмином внести в Госдуму в декабре.
В России предложили разрешить рекламу тотализаторов в спортивных СМИ
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как уточнили в пресс-службе министерства, проект не предполагает полного снятия запрета на рекламу конного тотализатора.

«Он позволит размещать рекламу во время трансляций спортивных соревнований, в специализированных печатных изданиях и на их сайтах, в эфире телеканалов отраслевой направленности, в спортивных сооружениях, на территории ипподромов, а также на спортивной форме и экипировке», — сказали в ведомстве.

В Минсельхозе считают, что в случае принятия законопроекта появятся дополнительные внебюджетные средства на ремонт ипподромов и конюшен, селекционное улучшение пород, на популяризацию бегов, скачек и увеличение призовых сумм на тотализаторе.

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