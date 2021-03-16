Адыгея получит дополнительные средства на лекарства для больных COVID-19

Короткая ссылка
Адыгея получит ещё 7 млн рублей на лекарства для больных COVID-19.
Адыгея получит дополнительные средства на лекарства для больных COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Люди, находясь на самоизоляции, получают лекарства на дому и не ходят по аптекам», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По его словам, обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами является одной из мер по эффективному противостоянию пандемии.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить