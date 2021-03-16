Адыгея получит дополнительные средства на лекарства для больных COVID-19
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Люди, находясь на самоизоляции, получают лекарства на дому и не ходят по аптекам», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По его словам, обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами является одной из мер по эффективному противостоянию пандемии.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.