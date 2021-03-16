Адыгея получит дополнительные средства на лекарства для больных COVID-19

Адыгея получит ещё 7 млн рублей на лекарства для больных COVID-19.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Люди, находясь на самоизоляции, получают лекарства на дому и не ходят по аптекам», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По его словам, обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами является одной из мер по эффективному противостоянию пандемии.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.