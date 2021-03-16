Эксперты рассказали о регионах России с самыми доступными квартирами
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчёты, сделанные в компании «ДомКлик», которая входит в экосистему Сбера.
Самые доступные варианты на вторичном рынке также представлены во Владимирской и Курганской областях. В десятку регионов с самыми низкими ценами попали Калмыкия, Марий Эл, Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария.
Что касается первичного рынка, то, помимо Курганской области, в список попали Оренбургская, Ивановская, Псковская, Саратовская, Смоленская и Брянская области, а также Адыгея, Ставропольский край и Чувашия.
Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.