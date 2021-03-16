Эксперты рассказали о регионах России с самыми доступными квартирами

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Самые доступные квартиры на вторичном рынке в России находятся в Ингушетии, в среднем они стоят около 1 млн рублей. Если говорить о новостройках, то наиболее доступные расположены в Курганской области (1,7 млн рублей).
Эксперты рассказали о регионах России с самыми доступными квартирами
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчёты, сделанные в компании «ДомКлик», которая входит в экосистему Сбера.

Самые доступные варианты на вторичном рынке также представлены во Владимирской и Курганской областях. В десятку регионов с самыми низкими ценами попали Калмыкия, Марий Эл, Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария.

Что касается первичного рынка, то, помимо Курганской области, в список попали Оренбургская, Ивановская, Псковская, Саратовская, Смоленская и Брянская области, а также Адыгея, Ставропольский край и Чувашия.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.

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