Голикова рассказала о планах по созданию школьных мест

Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках национального проекта «Образование» рассказала о планах по созданию школьных мест.

«В целом к 2025 году в рамках нацпроекта запланировано создание в общей сложности более 1 млн школьных мест», — цитирует ТАСС Голикову.

«По состоянию на 1 марта текущего года доступность дошкольного образования для детей от трёх до семи лет составляет более 99%, 100%-ная доступность обеспечена в 74 регионах страны, менее 90% (ну и, наверное, самая сложная ситуация) — это в республиках Дагестан и Ингушетия», — отметила она.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке высказался об ограничении числа контрольных работ в школах.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.