В Рособрнадзоре высказались об ограничении числа контрольных работ в школах
- РИА Новости
«Перечень контрольных работ и замеров должен быть приведён в порядок, ограничен в количестве, и действительно у ребят должно быть время на обучение», — цитирует ТАСС Музаева.
Он также сообщил, что Рособрнадзор ведёт дискуссию по этому вопросу с регионами.
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