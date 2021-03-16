В Рособрнадзоре высказались об ограничении числа контрольных работ в школах

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке высказался об ограничении числа контрольных работ в школах.
В Рособрнадзоре высказались об ограничении числа контрольных работ в школах
  • РИА Новости

«Перечень контрольных работ и замеров должен быть приведён в порядок, ограничен в количестве, и действительно у ребят должно быть время на обучение», — цитирует ТАСС Музаева.

Он также сообщил, что Рособрнадзор ведёт дискуссию по этому вопросу с регионами.

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