В Рособрнадзоре высказались об ограничении числа контрольных работ в школах

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке высказался об ограничении числа контрольных работ в школах.

«Перечень контрольных работ и замеров должен быть приведён в порядок, ограничен в количестве, и действительно у ребят должно быть время на обучение», — цитирует ТАСС Музаева.

Он также сообщил, что Рособрнадзор ведёт дискуссию по этому вопросу с регионами.

Ранее Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ в 2021 году.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.