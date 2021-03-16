В ЧФ рассказали о ходе вакцинации от коронавируса среди военнослужащих

Солдаты-срочники осеннего призыва 2020 года, проходящие службу в армейском корпусе Черноморского флота, привились вторым компонентом вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные отдела информобеспечения ЧФ.

«Введение второго компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» состоялось ровно через три недели после первой вакцинации. Весь этот период военнослужащие находились под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов», — сообщили в ЧФ.

Помимо срочников, второй компонент вакцины получили офицеры, прапорщики и контрактники армейского корпуса ЧФ.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.