В ЧФ рассказали о ходе вакцинации от коронавируса среди военнослужащих

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Солдаты-срочники осеннего призыва 2020 года, проходящие службу в армейском корпусе Черноморского флота, привились вторым компонентом вакцины от коронавируса.
В ЧФ рассказали о ходе вакцинации от коронавируса среди военнослужащих
  • © Maxim Shemetov
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные отдела информобеспечения ЧФ.

«Введение второго компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» состоялось ровно через три недели после первой вакцинации. Весь этот период военнослужащие находились под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов», — сообщили в ЧФ.

Помимо срочников, второй компонент вакцины получили офицеры, прапорщики и контрактники армейского корпуса ЧФ.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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