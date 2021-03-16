Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работать ещё в двух ТЦ Москвы

С 17 марта выездные бригады вакцинации от коронавируса начнут работать ещё в двух торговых центрах столицы — «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Каждую неделю выездные бригады вакцинации меняют локации, выбирая популярные места. На сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать в ГУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо», во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити».

Первую прививку также можно сделать в торговых центрах «РИО Ленинский», «Дубровка», «Круг» и «Тройка». Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах Columbus, «Калейдоскоп», «Щёлковский», «Водный», «Калужский» и «Европейский».

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина» член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.