Мишустин планирует летом посетить Дальний Восток

Российский премьер Михаил Мишустин планирует снова посетить Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Летом правительство активно поработает на Дальнем Востоке, чтобы на месте посмотреть, как выполняются поручения президента, связанные с развитием этой стратегически важной для страны территории, и понять, что ещё нужно сделать для повышения качества жизни и улучшения экономической ситуации в регионе», — сообщил Мишустин.

В кабмине отметили, что «развитие Дальнего Востока — одна из приоритетных задач правительства».

Ранее Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов Дальнего Востока.