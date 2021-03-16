Мишустин планирует летом посетить Дальний Восток

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Российский премьер Михаил Мишустин планирует снова посетить Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщается на сайте правительства.
Мишустин планирует летом посетить Дальний Восток
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«Летом правительство активно поработает на Дальнем Востоке, чтобы на месте посмотреть, как выполняются поручения президента, связанные с развитием этой стратегически важной для страны территории, и понять, что ещё нужно сделать для повышения качества жизни и улучшения экономической ситуации в регионе», — сообщил Мишустин.

В кабмине отметили, что «развитие Дальнего Востока — одна из приоритетных задач правительства». 

Ранее Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов Дальнего Востока.

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