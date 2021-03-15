Мишустин поручил подготовить дорожную карту газификации Дальнего Востока

Российский премьер Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов Дальнего Востока.

Об этом он сказал во время подведения итогов совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Я просил бы оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов Дальнего Востока с учётом их специфики», — сказал Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на поручение должен обратить внимание «Газпром», а в документе «необходимо определить сроки, объёмы, источники финансирования всех мероприятий».

Кроме того, премьер-министр рассказал, что две трети ТЭЦ на Дальнем Востоке работают на угле, в пяти из 11 субъектов газ отсутствует вообще.