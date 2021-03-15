Мишустин поручил подготовить дорожную карту газификации Дальнего Востока

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов Дальнего Востока.
Мишустин поручил подготовить дорожную карту газификации Дальнего Востока
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время подведения итогов совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Я просил бы оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов Дальнего Востока с учётом их специфики», — сказал Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на поручение должен обратить внимание «Газпром», а в документе «необходимо определить сроки, объёмы, источники финансирования всех мероприятий».

Кроме того, премьер-министр рассказал, что две трети ТЭЦ на Дальнем Востоке работают на угле, в пяти из 11 субъектов газ отсутствует вообще.

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