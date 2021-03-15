Российский премьер Михаил Мишустин оценил уровень газификации на Дальнем Востоке.

«Требует решения ещё одна серьёзная проблема Дальнего Востока — низкая обеспеченность природным газом», — заявил Мишустин.

Он сказал, что «при больших запасах этого природного сырья уровень газификации округа втрое ниже среднего показателя по стране».

«Это всего 18% при общероссийском 71%», — заявил премьер.

Мишустин сообщил, что две трети ТЭЦ на Дальнем Востоке работают на угле, в 5 из 11 субъектов газ отсутствует вообще.

«Главный вопрос сегодня — не кто виноват, а что делать. Совершенно очевидно, что без современной надёжной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики округа говорить нам не приходится. Газификация Дальнего Востока должна идти с учётом топливно-энергетического баланса. В его основе плюсы и минусы использования различных видов топлива на конкретной территории», — подчеркнул глава кабмина.

При этом он отметил, что надо принять во внимание все факторы, «в первую очередь социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологические проблемы, наличие инфраструктуры».

«Необходимо проработать вопросы использования сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Мишустин проведёт 15 марта совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.