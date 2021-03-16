В Госдуме поддержали предложение снизить НДС на стройматериалы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала предложение снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%.

«Я бы поддержала данную инициативу. Государство путём регулирования ставок НДС стимулирует развитие той или иной отрасли экономики… Предложение моего коллеги, на мой взгляд, будет способствовать удешевлению конечной стоимости квадратного метра жилья. А это сегодня очень актуально для России», — считает Бессараб.

Депутат отметила, что в России уже переживают «своеобразный строительный бум».

«В том числе поддержкой государства по ипотечному кредитованию. Так или иначе, мы вкладываем в строительную отрасль, и эта инициатива была бы дополнительным стимулом для её развития», — добавила она.

Ранее в Госдуме предложили снизить НДС на стройматериалы.

Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.