В Госдуме поддержали предложение снизить НДС на стройматериалы

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала предложение снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%.
В Госдуме поддержали предложение снизить НДС на стройматериалы
  • РИА Новости

«Я бы поддержала данную инициативу. Государство путём регулирования ставок НДС стимулирует развитие той или иной отрасли экономики… Предложение моего коллеги, на мой взгляд, будет способствовать удешевлению конечной стоимости квадратного метра жилья. А это сегодня очень актуально для России», — считает Бессараб.

Депутат отметила, что в России уже переживают «своеобразный строительный бум».

«В том числе поддержкой государства по ипотечному кредитованию. Так или иначе, мы вкладываем в строительную отрасль, и эта инициатива была бы дополнительным стимулом для её развития», — добавила она.

Ранее в Госдуме предложили снизить НДС на стройматериалы.

Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

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