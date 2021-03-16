В Госдуме предложили снизить НДС на стройматериалы

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время применяются различные инструменты, направленные на обеспечение граждан собственным жильём, в том числе льготное ипотечное кредитование с государственной поддержкой.

Тем не менее, по словам депутата, одно из недавних исследований показало, что каждый пятый россиянин не имеет своего жилья, что свидетельствует о необходимости выработки новых решений, направленных на снижение затрат, которые связаны с приобретением или строительством собственного жилья.

Одним из таких решений, считает Власов, может стать снижение ставки НДС на строительные материалы и оборудование, что привело бы к снижению цен на данную категорию товаров.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%», — говорится в письме.

Ранее Минфин России предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов.