Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Мошенники придумали новую схему кражи личных и банковских данных, передаёт РИА Новости. Они рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не «подтвердит» получение, то его ждёт суд.

Как рассказала агентству глава проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, в сообщении говорится о поступлении на счёт средств, являющихся «частью бонусного зачисления» по программе господдержки. Жертва обязана подтвердить «легитимность получения» такой поддержки, перейдя по ссылке — как правило, это качественная подделка официальных сайтов ведомств.

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — сказала Лазарева.

По её словам, после перехода на ресурс проводится сбор личной информации и данных с карт потребителя.

В ОНФ напомнили, что любая адресная помощь производится исключительно по запросу гражданина.

Ранее сообщалось, что россиян начали обманывать под видом выплат с портала «Госуслуги».