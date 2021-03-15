Малые ракетные корабли Балтфлота провели учения

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Малые ракетные корабли Балтийского флота провели учения.
Малые ракетные корабли Балтфлота провели учения
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В ходе манёвров экипажи кораблей «Советск» и «Мытищи» выполнили артиллерийские стрельбы по специальным световым мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

После стрельб была выполнена задача по ликвидации плавающих мин с применением 30-мм артиллерийских комплексов.

Также ракетно-артиллерийские боевые части отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям с выполнением электронных ракетных пусков.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Калининградской области состоялись учения корвета «Сообразительный» Балтийского флота.

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