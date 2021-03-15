Путин утвердил состав Совета по науке и образованию

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию, его возглавил глава государства, а заместителем стал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Путин утвердил состав Совета по науке и образованию
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует президентский указ.

В документе также определён состав президиума Совета, председателем которого стал Медведев.

Также 15 марта Путин подписал указ о функциях Совета по науке, в которые входит определение стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития России, а также принятие решений о разработке и реализации правительством важнейших инновационных проектов государственного значения.

Как подчёркивал глава государства, от уровня научного и технологического развития зависит конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить