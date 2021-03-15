Путин утвердил состав Совета по науке и образованию

Российский лидер Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию, его возглавил глава государства, а заместителем стал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Об этом свидетельствует президентский указ.

В документе также определён состав президиума Совета, председателем которого стал Медведев.

Также 15 марта Путин подписал указ о функциях Совета по науке, в которые входит определение стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития России, а также принятие решений о разработке и реализации правительством важнейших инновационных проектов государственного значения.

Как подчёркивал глава государства, от уровня научного и технологического развития зависит конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний.