Путин утвердил состав Совета по науке и образованию
- РИА Новости
Об этом свидетельствует президентский указ.
В документе также определён состав президиума Совета, председателем которого стал Медведев.
Также 15 марта Путин подписал указ о функциях Совета по науке, в которые входит определение стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития России, а также принятие решений о разработке и реализации правительством важнейших инновационных проектов государственного значения.
Как подчёркивал глава государства, от уровня научного и технологического развития зависит конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний.