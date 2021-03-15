Путин подписал указ о функциях совета по науке
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Возложить на Совет при президента России по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития России, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством России важнейших инновационный проектов государственного значения», — говорится в тексте.
Также, согласно документу, президент распорядился создать в качестве постоянно действующего органа при кабмине комиссию по научно-технологическому развитию России.
Ранее Путин отмечал, что «от уровня научного и технологического развития зависит, безусловно, конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний».