Путин подписал указ о функциях совета по науке

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики, предусматривающий новые функции совета по науке при главе государства.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Возложить на Совет при президента России по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития России, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством России важнейших инновационный проектов государственного значения», — говорится в тексте.

Также, согласно документу, президент распорядился создать в качестве постоянно действующего органа при кабмине комиссию по научно-технологическому развитию России.

Ранее Путин отмечал, что «от уровня научного и технологического развития зависит, безусловно, конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний».