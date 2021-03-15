Путин подписал указ о функциях совета по науке

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики, предусматривающий новые функции совета по науке при главе государства.
Путин подписал указ о функциях совета по науке
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Возложить на Совет при президента России по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития России, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством России важнейших инновационный проектов государственного значения», — говорится в тексте.

Также, согласно документу, президент распорядился создать в качестве постоянно действующего органа при кабмине комиссию по научно-технологическому развитию России.

Ранее Путин отмечал, что «от уровня научного и технологического развития зависит, безусловно, конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний».

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