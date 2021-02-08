Путин отметил важность научного и технологического развития
- РИА Новости
«Мы видим, что глобальное соревнование за технологии, знания во всём мире стремительно растёт», — приводит пресс-служба Кремля заявление президента.
Он отметил, что «тот, кто вырвется вперёд, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества».
Путин заявил, что «научный и технологический суверенитет — без всякого преувеличения вопрос настоящего и будущего России».
Также Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.