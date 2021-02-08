Путин отметил важность научного и технологического развития

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию подчеркнул, что «от уровня научного и технологического развития зависит, безусловно, конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний».

«Мы видим, что глобальное соревнование за технологии, знания во всём мире стремительно растёт», — приводит пресс-служба Кремля заявление президента.

Он отметил, что «тот, кто вырвется вперёд, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества».

Путин заявил, что «научный и технологический суверенитет — без всякого преувеличения вопрос настоящего и будущего России».

Также Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.