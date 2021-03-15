В Мурманской области оценили ситуацию с коечным фондом

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В Мурманской области свернули более 600 коек для пациентов с COVID-19, что составляет более 40% фонда от начала 2021 года.
В Мурманской области оценили ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев на оперативном совещании в региональном правительстве, передаёт Nord-News.

«Сегодня в Мурманской области 906 коек, 682 из которых оборудованы кислородом и 136 — аппаратами ИВЛ. Свободных коек достаточно», — сказал глава ведомства.

Как отметил министр, в обсерваторах находятся 513 человек, на самоизоляции — ещё 3260. Количество проведённых тестов на коронавирус составило 849 тыс.

Вакцинацию прошли 28 400 человек.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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