В Госдуме обсудят вмешательство в дела России с использованием соцсетей

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне 16 марта обсудит попытки иностранного влияния через иностранные соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по безопасности и противодействию коррупции.
В Госдуме обсудят вмешательство в дела России с использованием соцсетей
  • РИА Новости

«16 марта состоится заседание комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В повестке заседания вопрос «О вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации с использованием площадок зарубежных социальных сетей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала регулировать действия западных социальных сетей, блокирующих политический контент.

8 марта в Госдуме отметили, что имеют «определённые предложения и наработки» по защите цифрового суверенитета.

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