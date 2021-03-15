В Госдуме обсудят вмешательство в дела России с использованием соцсетей
- РИА Новости
«16 марта состоится заседание комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В повестке заседания вопрос «О вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации с использованием площадок зарубежных социальных сетей», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала регулировать действия западных социальных сетей, блокирующих политический контент.
8 марта в Госдуме отметили, что имеют «определённые предложения и наработки» по защите цифрового суверенитета.