В Ростовской области на развитие здравоохранения выделят более 70 млрд рублей

В Ростовской области в 2021 году более 71,3 млрд рублей направят на финансирование мероприятий, предусмотренных госпрограммой «Развитие здравоохранения».

Как сообщает rostovgazeta.ru, это следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства.

В текущем году на здравоохранение в регионе планировалось направить 6,38 млрд рублей, однако расходы областного бюджета были увеличены на 700 млн, до 34,6 млрд рублей.

Финансирование программы планируется из федерального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников. В общей сложности с 2019 по 2030 год на эти цели планируется направить 795,29 млрд рублей (с учётом последних изменений).

Как ранее сообщал телеканал «360», подмосковный бюджет на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов пересмотрели в связи с пандемией коронавируса.