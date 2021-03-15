Трое учащихся Школы космонавтики под Красноярском госпитализированы с отравлением

Из Школы космонавтики красноярского Железногорска с диагнозом «отравление» госпитализировали троих подростков.

Как сообщает Life.ru, в минувшую субботу, 13 марта, в медпункт с жалобами на боли в животе обратились учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, все отравившиеся школьники накануне питались в столовой. Отмечается, что поставщиком еды является КГБУ «Центр питания».

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Нижнекамская городская прокуратура Татарстана в ходе проверки обнаружила санитарные нарушения в одном из детских садов республики.