Трое учащихся Школы космонавтики под Красноярском госпитализированы с отравлением
- РИА Новости
Как сообщает Life.ru, в минувшую субботу, 13 марта, в медпункт с жалобами на боли в животе обратились учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По предварительным данным, все отравившиеся школьники накануне питались в столовой. Отмечается, что поставщиком еды является КГБУ «Центр питания».
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Нижнекамская городская прокуратура Татарстана в ходе проверки обнаружила санитарные нарушения в одном из детских садов республики.