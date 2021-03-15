Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании 15 марта прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает mkset.ru.

«Ситуация по цифрам неплохая, инфекция отступает, но у меня на душе что-то тревожно. Я новости смотрю, в Европе всё очень сложно, сплошные карантины, всё снова закрывается. Мне сложно понять, но меня это сильно тревожит. Надо снова посмотреть, может, нам выборочно сделать проверки, пару рейсов посмотреть, нет ли входа инфекции», — заявил Хабиров.

Он дал поручение проверить несколько прибывающих в аэропорт Уфы рейсов, пассажиры которых будут протестированы на COVID-19.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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