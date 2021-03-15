В Госдуме предложили ускорить процедуру лишения недобросовестных коммунальщиков лицензий

В Госдуме предложили наделить Горжилинспекцию (ГЖИ) правом исключать из реестра лицензий все дома недобросовестных управляющих компаний, чтобы таким образом более оперативно реагировать на жалобы собственников жилья. Соответствующий законопроект разработала зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ внесут на обсуждение фракции «Единая Россия» в понедельник, 15 марта.

«Управляющая компания обслуживает много домов, и даже если часть из них проголосовала против компании за низкое качество услуг, её невозможно по существующему порядку лишить лицензии», — заявила Костенко.

По её словам, пока готовятся документы, управляющие компании проводят собрания собственников, которые верят обещаниям и вновь выбирают эту организацию.

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