В Госдуме предложили ускорить процедуру лишения недобросовестных коммунальщиков лицензий
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Документ внесут на обсуждение фракции «Единая Россия» в понедельник, 15 марта.
«Управляющая компания обслуживает много домов, и даже если часть из них проголосовала против компании за низкое качество услуг, её невозможно по существующему порядку лишить лицензии», — заявила Костенко.
По её словам, пока готовятся документы, управляющие компании проводят собрания собственников, которые верят обещаниям и вновь выбирают эту организацию.
Ранее в России предложили увеличить штрафы за нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению.