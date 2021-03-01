В России предложили увеличить штрафы за нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению ресурсоснабжающими организациями.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Должностные лица могут быть оштрафованы на 5—10 тыс. рублей, юрлица — на 30—50 тыс. При повторном нарушении размер штрафа составит 15—30 тыс. рублей и 50—200 тыс. рублей соответственно.

Правительство поддержало проект федерального закона с рядом оговорок.

Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, заявила, что при обосновании штрафов законодатели руководствовались аналогичной санкцией для управляющих организаций.

«Главное, что сейчас благодаря положительному отзыву правительства мы можем внести наш законопроект в Госдуму», — отметила она.

Ранее замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс в беседе с kp.ru рассказал о стоимости электричества для населения в 2021 году.