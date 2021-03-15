Захвативший заложницу в Северодвинске пройдёт психиатрическую экспертизу
- РИА Новости
«Назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — сказали ТАСС в ведомстве.
Ранее следователи возбудили дело в отношении привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Северодвинска по статье о захвате заложника, совершённом с применением оружия. Он арестован.
Утром 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл в офис микрокредитной организации с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя сообщить её руководству о необходимости прибыть в офис.