Захвативший заложницу в Северодвинске пройдёт психиатрическую экспертизу

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Мужчине, захватившему заложницу в Северодвинске, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Захвативший заложницу в Северодвинске пройдёт психиатрическую экспертизу
  • РИА Новости

«Назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее следователи возбудили дело в отношении привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Северодвинска по статье о захвате заложника, совершённом с применением оружия. Он арестован.

Утром 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл в офис микрокредитной организации с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя сообщить её руководству о необходимости прибыть в офис. 

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