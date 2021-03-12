СК возбудил дело после захвата заложника в Северодвинске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложника в микрокредитной организации в Северодвинске. Об этом сообщает пресс-служба СК.
СК возбудил дело после захвата заложника в Северодвинске
  • РИА Новости

Как отмечается, в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя города заведено дело по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника, совершённый с применением оружия»).

По версии следствия, утром 11 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришёл в офисное помещение с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя сообщить её руководству о необходимости прибыть в офис. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации.

В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего мужчину задержали и передали полиции.

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