Суд арестовал подозреваемого в захвате заложника в Северодвинске
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство (следователя. — RT) и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Ранее СК возбудил дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Северодвинска по статье о захвате заложника, совершённом с применением оружия.
Утром 11 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришёл в офис микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя сообщить её руководству о необходимости прибыть в офис. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации.
В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего мужчину задержали и передали полиции.