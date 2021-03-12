Суд арестовал подозреваемого в захвате заложника в Северодвинске

Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал 54-летнего жителя Северодвинска, подозреваемого в захвате заложника в офисе микрозаймов. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Суд удовлетворил ходатайство (следователя. — RT) и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Ранее СК возбудил дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Северодвинска по статье о захвате заложника, совершённом с применением оружия.

Утром 11 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришёл в офис микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя сообщить её руководству о необходимости прибыть в офис. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации.

В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего мужчину задержали и передали полиции.