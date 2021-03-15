Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля
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«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию», — сказали в ведомстве.
О каком именно поисковике будет идти речь, определит правительство.
Как отметили в министерстве, предустановка программного обеспечения (ПО) — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие отечественных цифровых продуктов.
Предполагается, что это позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции.
В конце 2020 года Госдума приняла закон, который откладывает до 1 апреля обязательную предустановку российского ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры.
Минцифры сформировало список из примерно 30 приложений для предустановки на устройства.