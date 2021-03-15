Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля

Производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию», — сказали в ведомстве.

О каком именно поисковике будет идти речь, определит правительство.

Как отметили в министерстве, предустановка программного обеспечения (ПО) — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие отечественных цифровых продуктов.

Предполагается, что это позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции.

В конце 2020 года Госдума приняла закон, который откладывает до 1 апреля обязательную предустановку российского ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры.

Минцифры сформировало список из примерно 30 приложений для предустановки на устройства.