Госдума перенесла обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

Госдума приняла закон, который откладывает обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры.

Как передаёт РИА Новости, срок обязательной предустановки российского ПО на гаджеты перенесён с 1 января на 1 апреля.

Ранее Минцифры сформировало список из примерно 30 приложений для предустановки на устройства.

Ведомство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтверждённых аудиторскими заключениями.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категории «Электронная почта» и «Новостной агрегатор» — Mail.ru Group.

Среди антивирусных систем в лидерах Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кроме того, на гаджетах будет установлено приложение портала госуслуг и платёжной системы «Мир».

Перечень предстоит утвердить правительству.