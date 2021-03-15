В Приморском крае выявлен ещё 61 случай коронавируса
- РИА Новости
Как передаёт vostokmedia.com, общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 41 462.
По информации оперштаба по борьбе с распространением заболевания от 15 марта, количество выздоровевших составляет 36 658.
Общее количество летальных случаев — 655.
В Приморском крае проведено 877 452 теста на COVID-19.
Прививку от коронавируса сделали 49 305 приморцев.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.