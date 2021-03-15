В Приморском крае выявлен ещё 61 случай коронавируса

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В Приморском крае за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 61 человека.
В Приморском крае выявлен ещё 61 случай коронавируса
  • РИА Новости

Как передаёт vostokmedia.com, общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 41 462.

По информации оперштаба по борьбе с распространением заболевания от 15 марта, количество выздоровевших составляет 36 658.

Общее количество летальных случаев — 655.

В Приморском крае проведено 877 452 теста на COVID-19.

Прививку от коронавируса сделали 49 305 приморцев.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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