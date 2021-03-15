В Приморском крае выявлен ещё 61 случай коронавируса

В Приморском крае за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 61 человека.

РИА Новости

Как передаёт vostokmedia.com, общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 41 462. По информации оперштаба по борьбе с распространением заболевания от 15 марта, количество выздоровевших составляет 36 658. Общее количество летальных случаев — 655. В Приморском крае проведено 877 452 теста на COVID-19. Прививку от коронавируса сделали 49 305 приморцев. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.