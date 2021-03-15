В ГД поддержали идею налогового вычета для занимающихся спортом детей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.

«Позитивно отношусь, потому как это прежде всего дополнительная возможность заниматься спортом. Соответственно, занятия спортом — это и здоровый образ жизни, человек меньше болеет, соответственно, меньше тратит на лекарства, на дополнительные услуги медицинского характера. Да и вообще, спорт — это жизнь, поэтому дополнительное материальное стимулирование при решении вопроса занятия спортом будет носить исключительно положительный эффект», — объяснил депутат.

Ранее сообщалось, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.