В ГД поддержали идею налогового вычета для занимающихся спортом детей

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Ангелина Шурпина
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.
В ГД поддержали идею налогового вычета для занимающихся спортом детей
  • РИА Новости

«Позитивно отношусь, потому как это прежде всего дополнительная возможность заниматься спортом. Соответственно, занятия спортом — это и здоровый образ жизни, человек меньше болеет, соответственно, меньше тратит на лекарства, на дополнительные услуги медицинского характера. Да и вообще, спорт — это жизнь, поэтому дополнительное материальное стимулирование при решении вопроса занятия спортом будет носить исключительно положительный эффект», — объяснил депутат.

Ранее сообщалось, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.

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