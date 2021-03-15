В Москве акция «День без турникетов» пройдёт в марте

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В Москве очередная акция «День без турникетов» состоится с 18 по 20 марта.
В Москве акция «День без турникетов» пройдёт в марте
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В рамках предстоящей акции на экскурсии и мастер-классы москвичей и гостей города ждут порядка 50 наших партнёров, а на сайте turniketov.net по-прежнему будет доступно 58 онлайн-экскурсий», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На сайте проекта также появится раздел, где будет размещаться справочная информация об экскурсиях.

К проекту впервые присоединятся 12 новых компаний и организаций.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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