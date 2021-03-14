В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции рассказали о ходе вакцинации от COVID-19.
В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Всего в Петербурге вакцинировано 306 878 человек. Из них 200 575 полностью закончили цикл вакцинации», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным на 14 марта, за сутки в России выявлено 10 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 390 608 случаев COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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