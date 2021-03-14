За сутки в России выявлено 10 083 случая коронавируса

За сутки в России выявлено 10 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 9908 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 390 608 случаев COVID-19.

За сутки умерли 395 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 475 пациентов. Общее число летальных исходов — 92 090.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 995 129 пациентов. За сутки выздоровели 9232 человека, накануне — 12 868.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.