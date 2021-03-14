Захарова высказалась о действиях Запада в интернете

Официальные представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» высказалась о действиях Запада в интернет-пространстве.

«Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала «Крым 24» можно смотреть, а что нельзя... Они своими же руками, демонстрируя абсолютно аморальное поведение в сети... они сами ускорили то, на что мы долгое время не решались, мы всё время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство что касается деятельности американских интернет-монополий. Мы всё время прислушивались, а как это будет воспринято, а не нарушим ли мы сами некие принципы? Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом», — цитирует РИА Новости Захарову.

Она сообщила, что в настоящее время «готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела».

Ранее Захарова заявила, что действия западных социальных сетей, блокирующих политический контент, необходимо регулировать.

По её словам, данная проблема стала особенно очевидна в 2020 году.

Также сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне имеет «определённые предложения и наработки» по защите цифрового суверенитета, чтобы не допустить повторения блокировок материалов российских СМИ в соцсетях впредь.