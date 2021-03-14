В России за сутки проведено 369 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 369 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 369 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 марта остаются 500 892 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 115,2 млн тестов на коронавирус.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 могут стать регулярными.

В начале марта бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.