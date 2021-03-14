Военные атташе из 50 стран привились «Спутником V» в России

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Начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) генерал-лейтенант Александр Кшимовский заявил в эфире телеканала «Звезда», что военные атташе 50 зарубежных посольств, а также члены их семей привились от коронавируса вакциной «Спутник V».
Военные атташе из 50 стран привились «Спутником V» в России
  • РИА Новости

«Порядка 300 военных атташе и членов семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий «Спутником V» с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров», — заявил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства Сербии в Москве привились вакциной «Спутник V».

В начале марта врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова назвала число выпущенных в гражданский оборот комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

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