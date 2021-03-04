В Росздравнадзоре назвали число выпущенных в гражданский оборот доз «Спутника V»

Врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова назвала число выпущенных в гражданский оборот комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

«На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 млн 885 тыс. комплектов доз вакцины «Спутник V», — цитирует РИА Новости Трапкову.

По её словам, «в настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины «КовиВак» производства института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контроля ожидается во второй половине марта».

Согласно данным на 4 марта, за сутки в России выявлено 11 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 290 135 случаев COVID-19.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.