В Росздравнадзоре назвали число выпущенных в гражданский оборот доз «Спутника V»

Короткая ссылка
Врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова назвала число выпущенных в гражданский оборот комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Росздравнадзоре назвали число выпущенных в гражданский оборот доз «Спутника V»
  • Reuters

«На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 млн 885 тыс. комплектов доз вакцины «Спутник V», — цитирует РИА Новости Трапкову.

По её словам, «в настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины «КовиВак» производства института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контроля ожидается во второй половине марта».

Согласно данным на 4 марта, за сутки в России выявлено 11 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 290 135 случаев COVID-19.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить