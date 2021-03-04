За сутки в России выявлено 11 385 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 11 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 10 535 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 290 135 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 475 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 452 пациента. Общее число летальных исходов — 87 823.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 869 857 пациентов. За сутки выздоровели 16 123 человека, накануне — 15 694.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.