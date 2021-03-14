МЧС не рекомендует сжигать чучело Масленицы в Приангарье
«В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильными порывами ветра на территории Прибайкалья Главное управление МЧС России по Иркутской области не рекомендует организаторам праздничных мероприятий проводить сжигание чучела Масленицы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сожжение чучела запланировано на 212 площадках по региону.
Отмечается, что данная мера предосторожности вызвана высоким риском пожарной опасности.
Ранее стало известно, что масленичный поезд, в котором пассажиров будут угощать блинами, отправится 14 марта с Белорусского вокзала в деревню Захарово.