МЧС не рекомендует сжигать чучело Масленицы в Приангарье

Празднование Масленицы в Приангарье лучше проводить без сжигания чучела из-за сильного ветра, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильными порывами ветра на территории Прибайкалья Главное управление МЧС России по Иркутской области не рекомендует организаторам праздничных мероприятий проводить сжигание чучела Масленицы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сожжение чучела запланировано на 212 площадках по региону.

Отмечается, что данная мера предосторожности вызвана высоким риском пожарной опасности.

Ранее стало известно, что масленичный поезд, в котором пассажиров будут угощать блинами, отправится 14 марта с Белорусского вокзала в деревню Захарово.