Масленичный поезд запустят из Москвы в деревню Захарово 14 марта

Масленичный поезд, в котором пассажиров будут угощать блинами, отправится 14 марта с Белорусского вокзала в деревню Захарово. В поезде выступят музыканты и другие артисты.

Об этом сообщает телеканал «360».

Поезд отправится с Белорусского вокзала в 10:30, уточнили в Центральной пригородной пассажирской компании. Масленичным поездом станет экспресс 6401, курсирующий обычно по маршруту Москва — Звенигород.

В деревне Одинцовского округа Захарово организуют самую масштабную в Подмосковье Масленицу. В воскресенье, 14 марта, здесь выступят народная артистка России Надежда Бабкина, а также ансамбли и балет. Мероприятия пройдут на поляне музея-заповедника Пушкина.

Также будет развёрнута гастрономическая ярмарка. Свою продукцию привезут более 40 фермеров из Подмосковья и других регионов России.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию во время Масленицы.