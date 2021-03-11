Масленичный поезд запустят из Москвы в деревню Захарово 14 марта
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Об этом сообщает телеканал «360».
Поезд отправится с Белорусского вокзала в 10:30, уточнили в Центральной пригородной пассажирской компании. Масленичным поездом станет экспресс 6401, курсирующий обычно по маршруту Москва — Звенигород.
В деревне Одинцовского округа Захарово организуют самую масштабную в Подмосковье Масленицу. В воскресенье, 14 марта, здесь выступят народная артистка России Надежда Бабкина, а также ансамбли и балет. Мероприятия пройдут на поляне музея-заповедника Пушкина.
Также будет развёрнута гастрономическая ярмарка. Свою продукцию привезут более 40 фермеров из Подмосковья и других регионов России.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию во время Масленицы.