В Волгоградской области продлили карантинные ограничения из-за пандемии

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В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров продлил карантинные ограничения из-за пандемии до 31 марта.
В Волгоградской области продлили карантинные ограничения из-за пандемии
  • © Yuri KADOBNOV
  • AFP

Об этом сообщают novostivolgograda.ru.

В регионе сохраняется запрет на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00, продавать продукцию в это время можно только навынос.

Остаются закрытыми детские комнаты развлечений. Театры и кинотеатры могут принимать не больше 50% зрителей.

Также продлён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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