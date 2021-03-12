В Волгоградской области продлили карантинные ограничения из-за пандемии

В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров продлил карантинные ограничения из-за пандемии до 31 марта.

Об этом сообщают novostivolgograda.ru.

В регионе сохраняется запрет на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00, продавать продукцию в это время можно только навынос.

Остаются закрытыми детские комнаты развлечений. Театры и кинотеатры могут принимать не больше 50% зрителей.

Также продлён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.