В Волгоградской области продлили карантинные ограничения из-за пандемии
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- AFP
Об этом сообщают novostivolgograda.ru.
В регионе сохраняется запрет на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00, продавать продукцию в это время можно только навынос.
Остаются закрытыми детские комнаты развлечений. Театры и кинотеатры могут принимать не больше 50% зрителей.
Также продлён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.