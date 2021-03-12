РКН потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

Короткая ссылка
Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube.
РКН потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»
  • Reuters

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что «видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

12 марта стало известно, что YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24», автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. 

В Google заявили, что выставленное для фильма ограничение по возрасту связано с содержащимися в нём сценами насилия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить