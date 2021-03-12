РКН потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что «видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

12 марта стало известно, что YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24», автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.

В Google заявили, что выставленное для фильма ограничение по возрасту связано с содержащимися в нём сценами насилия.