YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24», автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.

«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей», — такое сообщение появляется при попытке открыть видео.

Кондрашов прокомментировал РИА Новости сложившуюся ситуацию.

«Это не в правилах IT-гигантов кого-то предупреждать или впоследствии объяснять, почему они блокируют какой-то ресурс или какой-то аккаунт. В частности, YouTube за последний год заблокировал 200 российских аккаунтов без всяких объяснений. Поэтому я совершенно не удивлён, что меня никто не предупредил, не известил, и совершенно не надеюсь ни на какие объяснения», — сказал он.

Кондрашов также высказал предположение, почему YouTube принял данное решение.

«Предположение одно, и я надеюсь, оно верное. Связано это с тем, что нам скоро отмечать седьмую годовщину воссоединения России с Крымом, и на эту дату или вокруг неё, как правило, выпадает всплеск просмотров этого фильма. В частности, наверное, потому что ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его, чтобы рассказать учащимся, что было... И наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией», — отметил он.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.