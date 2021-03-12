YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»

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YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24», автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.
YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»
  • Reuters

«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей», — такое сообщение появляется при попытке открыть видео.

Кондрашов прокомментировал РИА Новости сложившуюся ситуацию.

«Это не в правилах IT-гигантов кого-то предупреждать или впоследствии объяснять, почему они блокируют какой-то ресурс или какой-то аккаунт. В частности, YouTube за последний год заблокировал 200 российских аккаунтов без всяких объяснений. Поэтому я совершенно не удивлён, что меня никто не предупредил, не известил, и совершенно не надеюсь ни на какие объяснения», — сказал он.

Кондрашов также высказал предположение, почему YouTube принял данное решение.

«Предположение одно, и я надеюсь, оно верное. Связано это с тем, что нам скоро отмечать седьмую годовщину воссоединения России с Крымом, и на эту дату или вокруг неё, как правило, выпадает всплеск просмотров этого фильма. В частности, наверное, потому что ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его, чтобы рассказать учащимся, что было... И наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией», — отметил он.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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