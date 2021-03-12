В Google прокомментировали ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину»

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В компании Google объяснили, почему наложили ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину» на YouTube.
В Google прокомментировали ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину»
  • Reuters

«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нём сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжёлыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», — заявили ТАСС в пресс-службе Google.

12 марта стало известно, что YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24», автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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