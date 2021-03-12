В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

В Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до 29 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В регионе сохраняется запрет на развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия. Число участников деловых встреч не должно превышать 100.

Также продлён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.