В Калмыкии возбудили дело после смерти трёх человек в доме престарелых

В Калмыкии возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после смерти трёх постояльцев Городовиковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, заболевших коронавирусной инфекцией.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в БУ РК «Городовиковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», повлёкшее по неосторожности смерть трёх лиц по ч. 3 ст. 236 УК России», — говорится в пресс-релизе регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, с 8 по 23 января 2021 года «неустановленные лица из числа сотрудников» дома-интерната, «имея клинические признаки коронавирусной инфекции, продолжили осуществление должностных обязанностей», что привело к массовой вспышке инфекции и смерти трёх человек.

В феврале вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что превышение средних по стране значений суточного показателя заболеваемости COVID-19 в два и более раз фиксируется в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге.