Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 по регионам различается, превышение средних по стране значений в два и более раз фиксируется в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается. В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге», — цитирует РИА Новости Голикову.

Минимальные уровни заболеваемости, по словам вице-премьера, зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

Ранее Голикова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.