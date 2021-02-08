Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19

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Суточный показатель заболеваемости COVID-19 по регионам различается, превышение средних по стране значений в два и более раз фиксируется в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

«Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается. В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге», — цитирует РИА Новости Голикову.

Минимальные уровни заболеваемости, по словам вице-премьера, зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

Ранее Голикова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

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