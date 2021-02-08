Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19
- РИА Новости
«Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается. В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге», — цитирует РИА Новости Голикову.
Минимальные уровни заболеваемости, по словам вице-премьера, зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.
Ранее Голикова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.