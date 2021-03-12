Массовое отравление детей в барнаульской школе не подтвердилось

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Массовое отравление детей в барнаульской школе №128 не подтвердилось. Управление Роспотребнадзора не нашло в учреждении нарушений. Об этом сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования.
Массовое отравление детей в барнаульской школе не подтвердилось
  • РИА Новости

«Никакого факта отравления нет, информация недостоверна. Есть факт, что 16 ребят из 1738 обучающихся в этой школе обращались за медицинской помощью по разным обстоятельствам. Министерство здравоохранения держит на контроле этот вопрос. Все учащиеся, которые не присутствовали в этот день на занятиях, будут обследованы», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что Роспотребнадзор провёл обследование пищеблока, где не нашёл нарушений.

«В целях профилактики школа сегодня и завтра не работает для того, чтобы 100% помещений продезинфицировать, а в понедельник продолжит очные занятия», — сказал глава Минобразования Максим Костенко.

11 марта сообщалось, что более 140 учеников школы №128 в Барнауле обратились к медикам с симптомами отравления.

Позднее краевые власти уточнили, что 140 — это число отсутствующих учеников в школе по разным причинам, а признаки отравления есть только у десяти.

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